Yunanistan'dan şok şike iddiası



'HAKEMLER BÜYÜK KAZANÇ ELDE ETTİ'

Haber Merkezi

Yunanistan kökenli skai.gr sitesi Türkiye'deki lig maçlarına ve hakemlere yönelik şok iddialarda bulundu.Sitenin iddiasına göre 8 Ekim 2017 ile 16 Aralık 2017 arasında Türkiye liglerinde oynanan basketbol maçlarında bahis ile ilgili manipülasyonlar yapıldığı tespit edildi.Yunanistan'da tespit edilen durumlara göre maçlardan 1 saat önce olağandışı bir bahis akışı tespit edildi. Yunanistan'da farklı şehirlerde fark edilen bu bahis hareketliliği sonucu tespit edilen maçların Yunanistan'daki bahisçilerin istediği şekilde sonuçlandırıldığı belirtiliyor.Yayınlanan haberde olaya ilişkin detaylı raporların makamlara iletildiği ve üç Türk hakemin bahis manipülasyonunda rol alarak büyük kazanç elde ettikleri belirtildi.Yunanistan Elektronik Suçlarla Mücadele biriminin bulgularına göre maçlardan 1 saat önce olağandışı bir bahis akışının olduğu ve bunların temel olarak 5 farklı Yunan şehrinde olduğu da belirtiliyor. Ayrıca bahsi geçen maçlarda sonuçların Yunan bahisçilerin istediği şekilde sonuçlandığı da belirtiliyor.FANATİK