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Yunanistan'dan şok şike iddiası

Yunanistan'da yayın yapan skai.gr adlı internet sitesi Türkiye Ligi'ndeki bazı maçların bahis gerekçesiyle manipüle edildiğine yönelik bir iddiada buldundu

13 Şubat 2018, Salı 23:31
Yunanistan'dan şok şike iddiası
Yunanistan kökenli skai.gr sitesi Türkiye'deki lig maçlarına ve hakemlere yönelik şok iddialarda bulundu.

Sitenin iddiasına göre 8 Ekim 2017 ile 16 Aralık 2017 arasında Türkiye liglerinde oynanan basketbol maçlarında bahis ile ilgili manipülasyonlar yapıldığı tespit edildi.

Yunanistan'da tespit edilen durumlara göre maçlardan 1 saat önce olağandışı bir bahis akışı tespit edildi. Yunanistan'da farklı şehirlerde fark edilen bu bahis hareketliliği sonucu tespit edilen maçların Yunanistan'daki bahisçilerin istediği şekilde sonuçlandırıldığı belirtiliyor.


'HAKEMLER BÜYÜK KAZANÇ ELDE ETTİ'


Yayınlanan haberde olaya ilişkin detaylı raporların makamlara iletildiği ve üç Türk hakemin bahis manipülasyonunda rol alarak büyük kazanç elde ettikleri belirtildi. 

Yunanistan Elektronik Suçlarla Mücadele biriminin bulgularına göre maçlardan 1 saat önce olağandışı bir bahis akışının olduğu ve bunların temel olarak 5 farklı Yunan şehrinde olduğu da belirtiliyor. Ayrıca bahsi geçen maçlarda sonuçların Yunan bahisçilerin istediği şekilde sonuçlandığı da belirtiliyor.

FANATİK


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