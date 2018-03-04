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Yunanistan'dan son dakika 'takas' açıklaması

Yunan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’a kaçan Türk subayları karşılığında sınır ihlali sonrası tutuklanan iki Yunan askerinin takas edilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı

Yunanistan'dan son dakika 'takas' açıklaması
Yunanistan, Türkiye'de sınırı geçtikten sonra tutuklanan iki Yunan askerine karşılık Yunanistan'da iltica talebinde bulunan sekiz Türk subayın takas edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan vekili Yorgos Katrougalos, Cumartesi günü yaptığı açıklamada çeşitli medya organlarında yer alan takas iddialarını yalanladı.


YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI


DW Türkçe'nin, Yunanistan'ın resmi haber ajansı ANA’dan aktardığı habere göre Katrougalos, "Bu tamamıyla hayal gücü. Türkiye ile savaşta değiliz ki tutukluları takas edelim” dedi. Yunan askerlerinin ajan faaliyetlerinde bulunduğu haberlerinin Türk medyasından çıktığını söyleyen Katrougalos, yaşanan durumun sınırlarda sıkça karşı karşıya kalınan bir durum olduğunu belirtti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türk ordusuna mensup 8 subay darbe girişimi gecesinin ertesinde orduya ait bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Yunan mahkemeleri, Türkiye'deki insan haklarının durumu gerekçe gösterilerek, Ankara'nın iade talebine şimdiye kadar olumlu yanıt vermedi.

Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında Perşembe gecesi Türkiye tarafına geçmeleri üzerine Türk askeri tarafından gözaltına alınan Teğmen Angelos Mitretodis ile Çavuş Dimitris Kouklazis, çıkartıldıkları mahkeme tarafından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.


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