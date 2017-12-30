Yunanistan darbeci askerin iltica talebini kabul etti, serbest bıraktı



'HELİKOPTERİN İKİNCİ PİLOTU' İDDİASI

Hakan Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a tepki



DAVA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

Yusuf Cevahir

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'ine siyasi sığınma hakkı verildi.Yunanistan sekiz darbeci askerden birinin iltica talebini kabul etti ve darbeci asker serbest bırakıldı. (Sabah)Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade talebini reddetmişti. Atina yönetiminin komitenin aldığı karara itiraz etmesi bekleniyor.Yerel medya, serbest kalan askerin helikopterin ikinci pilotu olduğunu bildiriyor.15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Binbaşı Gencay Büyük, Binbaşı Ahmet Güzel, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Feridun Çoban, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Uğur Uçan, Başçavuş Bilal Kurugül veBaşçavuş Mesut Fırat helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı.Ankara ve Atina'yı yaklaşık bir buçuk yıldır karşı karşıya getiren kriz, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayı başında Yunanistan'a yaptığı tarihi ziyarette gündeme gelmişti.Yunanistan mahkemeleri daha önce verdiği kararlarda Türkiye'nin iade talebini birçok kez reddetmişti. Firari askerler, Türkiye'de de yargılanıyor.15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki mahkemede görülen üç ayrı duruşmanın ardından, üç asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, beş askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.