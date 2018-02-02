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Yunanistan DHKP-C üyesi Mehmet Doğan'ın iadesini reddetti

Yunanistan İstinaf Mahkemesi, DHKP-C terör örgütü üyesi Mehmet Doğan'ın Türkiye'ye iadesine ret kararı verdi. 

02 Şubat 2018, Cuma 15:23
Yunanistan DHKP-C üyesi Mehmet Doğan'ın iadesini reddetti
Yunanistan İstinaf Mahkemesinde DHKP-C terör örgütü üyesi Mehmet Doğan'ın Türkiye'ye iade talebi görüşüldü. Yunan savcı, Doğan'ın Fransa tarafından siyasi mülteci hakkı olduğunu belirterek, 1951 Cenevre Anlaşması'nın anayasadan üstün olduğunu söyledi. Savcı, Doğan'ın Türkiye'de işkence görebileceğini ve hayatının tehlikede olabileceğini savunarak, Türkiye'ye iadesinin reddini talep etti. Mahkeme, Doğan'ın Türkiye'ye iadesine ret kararı verdi. 

ŞADİ NACİ ÖZPOLAT'IN İADESİ GÖRÜŞÜLECEK

Gelecek Salı günü de mahkemede Şadi Naci Özpolat’ın iadesi görüşülecek. 9 DHKP-C üyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi Yunan polisinin büyük bir operasyonu ile yakalanmıştı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda tabanca, amonyum nitrat, sahte kimlikler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast hazırlandığına dair belgeler bulunmuştu. 

İHA


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