Yunanistan DHKP-C üyesi Mehmet Doğan'ın iadesini reddetti

Büşra Kamış

Yunanistan İstinaf Mahkemesinde DHKP-C terör örgütü üyesi'ın Türkiye'ye iade talebi görüşüldü. Yunan savcı, Doğan'ın Fransa tarafından siyasi mülteci hakkı olduğunu belirterek, 1951 Cenevre Anlaşması'nın anayasadan üstün olduğunu söyledi. Savcı, Doğan'ın Türkiye'de işkence görebileceğini ve hayatının tehlikede olabileceğini savunarak, Türkiye'ye iadesinin reddini talep etti. Mahkeme, Doğan'ın Türkiye'ye iadesine ret kararı verdi.Gelecek Salı günü de mahkemede’ın iadesi görüşülecek. 9 DHKP-C üyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi Yunan polisinin büyük bir operasyonu ile yakalanmıştı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda tabanca, amonyum nitrat, sahte kimlikler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast hazırlandığına dair belgeler bulunmuştu.