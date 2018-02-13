Yunanistan eski bakanından şok sözler: En iyi Türk ölü Türk'tür

Serap Belovacıklı

, ülkesinde yayın yapan Skai Radyo'da bir programa katıldı. Eski Bakan'ın Türkiye hakkında kullandığı skandal ifadeler büyük tepki çekti.İşte Pangalos'un kullandığı skandal ifadeler;"Yunanistan'ın büyük bir Türkiye sorunu var. Düşmanımız, biz ne kadar iyi niyet gösterirsek gösterelim vazgeçmiyor. En iyi Türk ölü Türk'tür. Buna inanıyorum çünkü hiç iyi Bir Türk ile karşılaşmadım"1996 ile 1999 yılları arasında Yunanistan'da Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Theodoros Pangaos, daha önce de yaptığı sivri ve haddini aşan açıklamalarda biliniyor. Pangalos, 90'lı yıllarda yaptığı bir açıklamada Almanya'yı 'bir çocuğun beynine sahip devasa bir güç" olarak tanımlarken Türkiye için ise "Kanlı ayakkabılarıyla Avrupa'nın halılarında yürüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.Pangalos, 2010 yılında ise Yunanistan'daki mali krizle ilgili olarak "Siyasiler ve vatandaşlar bu krizden aynı derecede sorumludur çünkü bu parayı hep birlikte yedik" yorumunda bulunmuş ve ülkesinde bir kez daha eleştiri oklarının hedefi olmuştu.Eski Bakan 2013 yılında Yunanistan'ın 90'lı yıllarda, Atina ve Ankara'da bulunan ABD Büyükelçilerinı yasa dışı yollarla dinlediğini iddia etmişti.Pangalos'un Yunanistan'da büyük tepki çeken bir başka açıklaması da SYRİZA'dan Atina valiliği için aday olan Rena Dourou için "Afişlerde onun yüzünü görmektense bikini giyen vücudunu görmeyi tercih ederim" sözleri olmuştu.