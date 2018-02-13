Yunanistan’ın dev kulübü Olympiakos’a puan silme cezası

PUAN SİLME, SAHA KAPATMA, PARA CEZASI

ZİRVENİN DOKUZ PUAN GERİSİNDE

MECLİSTEN GEÇTİ CEZALAR AĞIRLAŞTI

Erdinç Şahin

Atina derbisinde yaşanan olaylar,pahalıya patladı. Karaiskakis Stadı'nda geçen hafta oynanankarşılaşmasının son dakikalarında konuk ekip iki gol bularak maçı kazanmış, ortalık karışmıştı.Ev sahibi ekibin taraftarları bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girerken, rakip teknik ekibe saldırı girişimi yaşanmış, taraftarlar saha ortasında polisle çatışmıştı. Ayrıca konuk ekibin bayrakları maç sırasında yakılmış, maç öncesi e sonrası statta da olaylar çıkmıştı.Yunanistan Süper Ligi disiplin komitesi inceleme başlattığı olaylarla ilgili kararını verdi. Kırmızı-beyazlılara 3 puan silme cezası verilirken, ayrıca iki maç saha kapatma (seyircisiz oynama) ve 90 bin Euro da para cezası kesildi.PAOK ve AEK'nın hemen ardında üçüncü sırada bulunan Olympiakos şampiyonluk yarışında büyük darbe yedi. PAOK'un 6, AEK'nın 4 puanla gerisinde bulunan 43 puanlı Atina ekibinin puanı 40'a düşürüldü.'a da son dönemde ağır cezalar verilmişti.'da sıkılaşan cezalar, meclisten geçen konuyla ilgili mevzuatın yansımaları olarak değerlendiriliyor.