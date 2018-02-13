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Yunanistan’ın dev kulübü Olympiakos’a puan silme cezası

Yunanistan’da şampiyonluğun en önemli adaylarından Olympiakos zirve yolunda büyük darbe yedi. Tarihi cezalar kesilen Atina ekibinin üç puanı silindi, iki maç seyircisiz oynama verildi.

Yunanistan’ın dev kulübü Olympiakos’a puan silme cezası
Atina derbisinde yaşanan olaylar, Olympiakos'a pahalıya patladı. Karaiskakis Stadı'nda geçen hafta oynanan Olympiakos-AEK karşılaşmasının son dakikalarında konuk ekip iki gol bularak maçı kazanmış, ortalık karışmıştı.

Ev sahibi ekibin taraftarları bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girerken, rakip teknik ekibe saldırı girişimi yaşanmış, taraftarlar saha ortasında polisle çatışmıştı. Ayrıca konuk ekibin bayrakları maç sırasında yakılmış, maç öncesi e sonrası statta da olaylar çıkmıştı.
 

PUAN SİLME, SAHA KAPATMA, PARA CEZASI


Yunanistan Süper Ligi disiplin komitesi inceleme başlattığı olaylarla ilgili kararını verdi. Kırmızı-beyazlılara 3 puan silme cezası verilirken, ayrıca iki maç saha kapatma (seyircisiz oynama) ve 90 bin Euro da para cezası kesildi.
 

ZİRVENİN DOKUZ PUAN GERİSİNDE


PAOK ve AEK'nın hemen ardında üçüncü sırada bulunan Olympiakos şampiyonluk yarışında büyük darbe yedi. PAOK'un 6, AEK'nın 4 puanla gerisinde bulunan 43 puanlı Atina ekibinin puanı 40'a düşürüldü.
 

MECLİSTEN GEÇTİ CEZALAR AĞIRLAŞTI


Panathinaikos ve PAOK'a da son dönemde ağır cezalar verilmişti. Yunanistan'da sıkılaşan cezalar, meclisten geçen konuyla ilgili mevzuatın yansımaları olarak değerlendiriliyor.


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