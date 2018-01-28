Yunanistan Savunma Bakanı'na Kardak hüsranı

KILIÇDAROĞLU'NA 'GEL DE AL' DEMİŞTİ

Nazlı Erdol

tarafından yapılan açıklamaya göre,bölgesine çelenk atmak üzerehücumbot ile gelenSavunma Bakanı Kardak'a yaklaştırılmadı. Herhangi bir gerginlik olmadan yapılan ikaz üzerineHeyeti Türk karasularını terk etti.Yunanistan Savunma Bakanı'un adıile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti.'nun "Yunanistan'ın Ege adalarının 18'ini işgal ettiğini" dile getirmiş, Yunan Bakanda Sparta Kralı Leonidas’in MÖ 480 yılında Thermopile geçidinde teslim olup silahlarını bırakmasını isteyen Pers komutan Serhas’a söylediği “Molon lave” (Gel de al) sözüyle yanıt vermişti. Yunan Savunma Bakanı “Cevabımız gel de al’dır. Yunanlar öyle öğrendik. Tarihimiz bunu öğretiyor” demişti.Savunma Bakanı Panos Kammenos'un "Adaları gel de al' yorumuyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap verdi, 'Gel de al' diyor bana. 2019'da geleceğim, o adaların tamamını alacağım. Bunu niye söylüyorum? Bir dönem bunlar Kıbrıs için de söylüyorlardı 'Gel de al.' diye. Rahmetli Ecevit ne yaptı? Çıktı ve gitti aldı. Bitti o kadar" diyerek tartışmaya noktayı koymuştu.