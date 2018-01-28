Yunanistan Savunma Bakanı'na Kardak hüsranı

İçişleri Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamaya göre, Kardak
bölgesine çelenk atmak üzere Yunan
hücumbot ile gelen Yunanistan
Savunma Bakanı Kardak'a yaklaştırılmadı. Herhangi bir gerginlik olmadan yapılan ikaz üzerine Yunanistan
Heyeti Türk karasularını terk etti.
KILIÇDAROĞLU'NA 'GEL DE AL' DEMİŞTİ
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos
'un adı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu
'nun "Yunanistan'ın Ege adalarının 18'ini işgal ettiğini" dile getirmiş, Yunan Bakan Kammenos
da Sparta Kralı Leonidas’in MÖ 480 yılında Thermopile geçidinde teslim olup silahlarını bırakmasını isteyen Pers komutan Serhas’a söylediği “Molon lave” (Gel de al) sözüyle yanıt vermişti. Yunan Savunma Bakanı “Cevabımız gel de al’dır. Yunanlar öyle öğrendik. Tarihimiz bunu öğretiyor” demişti.
Yunanistan
Savunma Bakanı Panos Kammenos'un "Adaları gel de al' yorumuyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap verdi, 'Gel de al' diyor bana. 2019'da geleceğim, o adaların tamamını alacağım. Bunu niye söylüyorum? Bir dönem bunlar Kıbrıs için de söylüyorlardı 'Gel de al.' diye. Rahmetli Ecevit ne yaptı? Çıktı ve gitti aldı. Bitti o kadar" diyerek tartışmaya noktayı koymuştu.
Nazlı Erdol