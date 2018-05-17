Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin avukatı, müvekkillerinin Yunanistan'da kalmaktan korktuklarını açıkladı.

Yunanistan, darbeci askerleri 'ne olursa olsun' Türkiye'ye vermeyecek

Davaya ilişkin savunma ekibindeki hukuk profesörü Nikos Alivizatos, askerlerin Türk ajanları tarafından kaçırılma endişesiyle Yunanistan'da kalmaktan korktuğunu dile getirdi.

DW Türkçe'nin haberine göre Alivizatos, Türk askerlerinin eğer kendilerine izin belgesi verilirse başka bir ülkeye yerleşmeye çalışacağını da belirtti.

2'SİNE İLTİCA HAKKI TANINMIŞTI

Türkiye'nin iadesini istediği 8 askerden 2'sine Yunanistan tarafından iltica hakkı tanınmıştı. Yunan hükümeti kararın iptali için konuyu temyiz mahkemesine taşımıştı.

Askerlerin iadesi, Türkiye'de adil bir şekilde yargılanmayacakları gerekçesiyle Yunan Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

AA