'Yunus' timlerinden engelli çocuklara özel gösteri

Motosikletli polis (Yunus) timleri engelli çocuklar için motosikletleriyle gösteri yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuk ve Ailelerini Destekleme Projesi" kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Yunus timlerinin motosikletleriyle gösteri yaptığı programda, engelli çocuklar ve aileleri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle de çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Polis ablaları ve ağabeyleri ile müzik eşliğinde dans eden çocuklar, polis motosikletlerine binerek siren çaldı.

Engelli çocuklarla polisler hatıra fotoğrafı da çektirdi.