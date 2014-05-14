Yürek yakan fotograf

Gün ışırken Soma’dan acı taştı, kayıp can sayısı 201’i buldu. Durmadı, 232 oldu, 238’e dayandı. Türkiye ağlıyordu. Ulusal yas ilan edildi, bayraklar yarıya indi.

Sonra… Sonra bir fotoğraf geldi Soma’dan.

Durumu özetleyen fotoğraf, sözleri tüketen, boğaza yumruk gibi oturan fotoğraf.

Yerin yedi kat altına, ölüm korkusunu hiçe sayarak neden girildiğini anlatıyordu bu fotoğraf.

Bin bir güçlükle cansız bedenine ulaşılan maden işçisinin çorabındaki delik yürekleri öyle bir deldi geçti ki, yüzlerce sayfa ağdalı yazıya bedeldi.

Anlatıyordu gerçeği.

Gerçek şuydu: Eprimiş, delinmiş çorap ayakkabının içinde saklanır ama çoluk çocuğa ekmek ölüm pahasına götürülürdü…