Yurt genelinde kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, pazar günü Marmara, Ege, İç Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi

09 Şubat 2018, Cuma 17:29
Yurt genelinde kuvvetli rüzgar bekleniyor
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun büyük bölümü yarın öğlen saatlerinden itibaren, batı kesimlerden başlayarak, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistemin etkisi altına girecek.

Alçak basınç merkezinin etkili olmasıyla yarın akşam saatlerinden sonra ve pazar günü rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden, Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu ile Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli güneyli rüzgarın oluşturabileceği soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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