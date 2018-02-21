Yurt odasındaki dayak iddiasına soruşturma başlatıldı

Çorum'da bir öğrenci yurdunda kalan lise 1. sınıf  öğrencisinin arkadaşları tarafından darp edilmesine ait olduğu öne sürülen  görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı

Yurt odasındaki dayak iddiasına soruşturma başlatıldı
Kent merkezinde bir devlet yurdunda kalan 14 yaşındaki  lise 1. sınıf öğrencisi G.K.Ç, 18 Şubat Pazar günü yurt odasında arkadaşları  tarafından sopayla darbedildi.

Ertesi gün okula giden G.K.Ç'nin yüzündeki morlukları gören  öğretmenleri, durumu ailesine bildirdi.

G.K.Ç'nin yaşadıklarını ailesine anlatmasının ardından anne ve babası  emniyete giderek şikayetçi oldu.

G.K.Ç'nin arkadaşları tarafından darbedilmesine ait olduğu öne sürülen  görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Çorum Valiliği ile İl Milli  Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Vali Necmeddin Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konunun  incelendiğini belirterek, "Şu anda konuyu araştırıyoruz. İlgili kurumlar gerekli  çalışmayı yapar ve ona göre de işlem başlatılır. Gereği neyse o yapılır." dedi.

 


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