Yurtdışı kazalarına ‘Yeşil Kart’

Yurtdışında kazaya neden olunması durumunda üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni zararları teminat altına alan bu poliçeye çok uygun primlerle sahip olmak mümkün. Ürün hakkında bilgi veren Anadolu Sigorta Oto Sigortalarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, “Yeşil Kart Sigortası, Türkiye’de trafik sigortasında olduğu gibi yurtdışında sizi karşı tarafa verebileceğiniz maddi hasarlarda teminat altına alır. Böylece sigortalılar, seyahatte büyük oranda sıkıntı yaşatabilecek maddi hasarlı kazalara karşı kendini güvenceye almış olur” dedi.