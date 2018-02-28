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Yurtiçi Kargo'dan Çarşı Kadın'a destek

2015 yılından bu yana Beşiktaş'ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ı destekleyen Yurtiçi Kargo, söz konusu işbirliği çerçevesinde bugüne kadar ülke genelinde eğitim gören 5000’den fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştı. Yurtiçi Kargo ve Çarşı Kadın, yardıma muhtaç okulların ve öğrencilerin oyuncaktan kitaba, monttan ayakkabıya kadar her tür ihtiyaçlarını karşılamayı, çocukları mutlu etmeyi ve onların geleceklerini değiştirebilmeyi hedefliyorlar

Yurtiçi Kargo'dan Çarşı Kadın'a destek
28.2.2018, İstanbul; Dünyanın her yerine gönderi yapabilen ilk Türk kargo şirketi Yurtiçi Kargo; 2015 yılından bu yana ülke genelindeki ihtiyaç sahibi okullara destek olmak amacı ile, Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu Çarşı Kadın’a yapılan yardımları ücretsiz ulaştırıyor.

‘Ben okursam, sen okursan, o okursa dünya değişir’ sloganıyla yola çıkan Çarşı Kadın’a destek veren Yurtiçi Kargo, söz konusu yardım projesi ile kitap, defter, oyuncak ve kıyafetleri ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.



Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarında "başarılı ve topluma faydalı kurumsal vatandaş" kimliği ile hareket eden Yurtiçi Kargo, proje kapsamında, 2017 yılından 2018 yılının başına kadar 19.000 ds/kilo ağırlığındaki toplam 700’e yakın yardım kolisi için taşıma desteği sunarak 5.000’den fazla öğrenciye ulaştı.

Türkiye’nin dört bir tarafından Çarşı Kadın’a yapılan yardımlar; Diyarbakır, Şanlıurfa, Bitlis, Van, Iğdır, Kars, Mardin, Elazığ, Erzurum, Şırnak, Batman ve daha birçok ilde bulunan köy okullarına Yurtiçi Kargo’nun etkin hizmet ağı ile taşınmaya devam ediyor. Yardımlar için ayrıntılı bilgiye @carsi.kadin1903 instagram hesabından ulaşılabilmektedir.
 


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