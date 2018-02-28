Yurtiçi Kargo'dan Çarşı Kadın'a destek

2015 yılından bu yana Beşiktaş'ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ı destekleyen Yurtiçi Kargo, söz konusu işbirliği çerçevesinde bugüne kadar ülke genelinde eğitim gören 5000’den fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştı. Yurtiçi Kargo ve Çarşı Kadın, yardıma muhtaç okulların ve öğrencilerin oyuncaktan kitaba, monttan ayakkabıya kadar her tür ihtiyaçlarını karşılamayı, çocukları mutlu etmeyi ve onların geleceklerini değiştirebilmeyi hedefliyorlar