Yurtta hava durumu



HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Gizem Yetil

Yağışların; öğle saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, İç Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, batı ve iç kesimlerde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 10Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 7Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 14Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu 15Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 5Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu 11