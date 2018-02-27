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Yurtta hava durumu

Marmara, Ege, Akdeniz’in batısı, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Osmaniye ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Yurtta hava durumu
Yağışların; öğle saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, İç Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.


HAVA SICAKLIĞI ARTACAK


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, batı ve iç kesimlerde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 10

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 7

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 14

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu 15

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu 11

 


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