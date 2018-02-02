Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Yurtta hava durumu nasıl olacak? (02.02.2018)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor

02 Şubat 2018, Cuma 09:05
Yurtta hava durumu nasıl olacak? (02.02.2018)
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 12 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15 
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 16 
Adana: Az bulutlu 18 
Antalya: Parçalı bulutlu 19 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 1 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu 13 

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Youtuber Banu Berberoğlu ayda 42 bin TL kazandığı iddiasını yalanladı

Youtuber Banu Berberoğlu ayda 42 bin TL kazandığı iddiasını yalanladı
Paranın geçmediği mağaza

Paranın geçmediği mağaza
Gaming İstanbul 2018'e yoğun ilgi

Gaming İstanbul 2018'e yoğun ilgi
Facebook'ta geçirilen süre günlük 50 milyon saat azaldı

Facebook'ta geçirilen süre günlük 50 milyon saat azaldı
Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası

Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası
Balıkesir'de bir manav kripto parayla alışveriş başlattı

Balıkesir'de bir manav kripto parayla alışveriş başlattı
Rotterdam’dan iki kült olacak film

Rotterdam’dan iki kült olacak film
Hac kura çekiliş sonuçları 2018 nasıl sorgulanır? (2018 Hac kuraları sorgualama)

Hac kura çekiliş sonuçları 2018 nasıl sorgulanır? (2018 Hac kuraları sorgualama)
Sosyal medya kullanıcılarına porno film tuzağı

Sosyal medya kullanıcılarına porno film tuzağı
James Joyce'un aşk mektupları sansürsüz ve eksiksiz haliyle ilk kez Türkçede

James Joyce'un aşk mektupları sansürsüz ve eksiksiz haliyle ilk kez Türkçede
50 milyon kişinin kimlik bilgilerini para karşılığı satan çete çökertildi

50 milyon kişinin kimlik bilgilerini para karşılığı satan çete çökertildi