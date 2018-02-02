Yurtta hava durumu nasıl olacak? (02.02.2018)

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Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 12İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15İzmir: Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 16Adana: Az bulutlu 18Antalya: Parçalı bulutlu 19Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 1Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu 13