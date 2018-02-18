Yurtta hava durumu nasıl olacak? (18.02.2018)

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Yurtta hava durumu nasıl olacak? (18.02.2018)
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Van, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar, Iğdır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 9 
İstanbul: Parçalı bulutlu 11 
İzmir: Az bulutlu ve açık 16 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 21 
Antalya: Parçalı bulutlu 26 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 9 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11 
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2 
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 


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