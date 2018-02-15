Yurtta yedikleri yemekten rahatsızlanan 14 kız öğrenci hastanede

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde 14 kız öğrenci, öğrenim gördükleri liseye ait kaldıkları yurtta yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
 

Yurtta yedikleri yemekten rahatsızlanan 14 kız öğrenci hastanede
Olay, dün gece Güzelyurt Çok Programlı Lisesi’nin yatılı kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Akşam yemeğinde mantar sote, pilav ve çorba yiyen öğrencilerin bazılarında gece yarısına doğru kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri başladı. Bunun üzerine 30 öğrencinin kaldığı yurtta, 14 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla Güzelyurt ve Aksaray’daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlattığı bildirildi.

 


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