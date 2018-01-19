Yürüyerek para kazandıran uygulama: Sweatcoin (Sweatcoin nedir?)

1000 ADIMA 95 SWEATCOİN

WHATSAPP'I SOLLADI

TÜRKİYE'YE HENÜZ GELMEDİ

Adem Özdoğan

Biri size yürüyüş yaparak para kazanabileceğinizi söylese büyük olasılıkla bu iddiaya gülüp geçersiniz. Ancak gelişen teknoloji her gün bizi şaşırtmaya devam ediyor.Sweatcoin isimli uygulama kullanıcısına tam olarak bunu vadediyor ve bu yüzden hatırı sayılır bir popülerite kazanmış durumda. Sweatcoin atılan günlük adım sayısını hesaplıyor ve bunu GPS verilerinizle karşılaştırıyor. Sonrasında ise her 1000 adım için yaklaşık olarak 95 Sweatcoin veriyor.Son 1 yılda gelirini %266 oranında arttıran uygulama, artık 5 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. App Store’da en hızlı büyüyen uygulama olan Sweatcoin bu kulvarda popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı da sollamış durumda.5.7 milyon dolarlık hacme sahip olan Sweatcoin, melek yatırımcıların da dikkatini çekmiş durumda. Ancak söz konusu uygulama henüz ülkemizde hizmete geçmiş durumda değil.