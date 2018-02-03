Yusuf Erdoğan Beşiktaş maçlarında bir başka

Erdinç Şahin

Dün oynanankarşılaşmasında maçın adamı seçilen, kornerden gelen ilk golü hazırlayıp ikinci golün de asistini yapan, 11 de ikili mücadele kazandı.Yusuf Erdoğan, ayağına her top geldiğinde takımını ateşleyerek Bursaspor'un hücum varyasyonlarında ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Ayrıcafutbolcu, tribünleri de baskı kurulduğu dakikalarda hareketlendirerek maçtan bir puan alınmasında önemli rol oynadı. Yusuf Erdoğan, maç boyunca Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'e de zor anlar yaşattı.Geçen sezonforması giyen Yusuf Erdoğan,'in 10'uncu haftasında Vodafone Park'da oynanan karşılaşmada 1 gole imza atarak iyi bir performans gösterdi. 2015-2016 sezonunun 2'nci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş deplasmanına çıkan Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve maçın ilk golünü atan isim Yusuf Erdoğan oldu. Ayrıca gösterdiği performansla da Trabzonspor'un 3 puan almasında büyük bir katkı sağladı.