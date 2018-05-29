Yusuf Gönen: Televizyonda konuşulması bizi olumlu etkiliyor

EHİL OLMAYAN YAPMASIN

Dükkan kendi mülkleri, yani kira derdi yok. Genç işletmeci; “Allaha şükür işlerimiz iyi. Bizim sektörün en büyük sıkıntısı, ehil olmayan kişilerin de bu işi yapması. İş bir ustanın yanında çalışılarak öğrenilebilir. Yoksa öyle şunu şuna karıştır, bilmem neye iyi gelir demek çok tehlikelidir” diyor.

VERGİDEN ÖDÜL ALDIK

Yusuf Gönen; “vergilerimizi zamanında yatırdığımız için, gelirler dairesinden bir de ödül aldık. Sattığımız ürünlerin bir kısmı Hindistan gibi ülkelerden geliyor. Dolayısıyla döviz artışı bizi direk etkiliyor. Bir-iki kez müşteriye yansıtmaya kalktık, kötü dönüşler oldu, o yüzden kardan zarar etme pahasına dayanıyoruz. Televizyonlarda bizim işlerin konuşulması, olumlu yönde etkiliyor” dedi.