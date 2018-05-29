Yusuf Gönen: Televizyonda konuşulması bizi olumlu etkiliyor
İzmir Kemeraltı’nda bir aktar dükkanı işletiyor 30 yaşındaki Yusuf Gönen. 25 yıllık bu işyerini, babasından devralmış.
EHİL OLMAYAN YAPMASIN
Dükkan kendi mülkleri, yani kira derdi yok. Genç işletmeci; “Allaha şükür işlerimiz iyi. Bizim sektörün en büyük sıkıntısı, ehil olmayan kişilerin de bu işi yapması. İş bir ustanın yanında çalışılarak öğrenilebilir. Yoksa öyle şunu şuna karıştır, bilmem neye iyi gelir demek çok tehlikelidir” diyor.
VERGİDEN ÖDÜL ALDIK
Yusuf Gönen; “vergilerimizi zamanında yatırdığımız için, gelirler dairesinden bir de ödül aldık. Sattığımız ürünlerin bir kısmı Hindistan gibi ülkelerden geliyor. Dolayısıyla döviz artışı bizi direk etkiliyor. Bir-iki kez müşteriye yansıtmaya kalktık, kötü dönüşler oldu, o yüzden kardan zarar etme pahasına dayanıyoruz. Televizyonlarda bizim işlerin konuşulması, olumlu yönde etkiliyor” dedi.