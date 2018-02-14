Yusuf Yazıcı, 7,5 milyon Euro oldu

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt
, oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi. Trabzonspor’un
mevcut kadrosu 1.9 milyon euro değer kaybederken, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu
gibi genç isimler tahmini bonservis bedellerini katladı.
5 MİLYON EURO DAHA ÜZERİNE KOYDU
Yusuf’un değeri 2,5 milyon eurodan 7,5 milyon euroya çıktı. Abdülkadir 700 bin eurodan 4 milyon euroya, Okay ise 4,5 milyon eurodan 6 milyon euroya yükseldi. Piyasa değeri en fazla düşen oyuncu Kucka oldu. Slovak oyuncunun değeri 7 milyon eurodan 4,5 milyon euroya geriledi.
(Milliyet)
Erdinç Şahin