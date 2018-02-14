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Yusuf Yazıcı, 7,5 milyon Euro oldu

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt, oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi.

Yusuf Yazıcı, 7,5 milyon Euro oldu
Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt, oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi. Trabzonspor’un mevcut kadrosu 1.9 milyon euro değer kaybederken, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu gibi genç isimler tahmini bonservis bedellerini katladı.
 

5 MİLYON EURO DAHA ÜZERİNE KOYDU


Yusuf’un değeri 2,5 milyon eurodan 7,5 milyon euroya çıktı. Abdülkadir 700 bin eurodan 4 milyon euroya, Okay ise 4,5 milyon eurodan 6 milyon euroya yükseldi. Piyasa değeri en fazla düşen oyuncu Kucka oldu. Slovak oyuncunun değeri 7 milyon eurodan 4,5 milyon euroya geriledi.

(Milliyet)


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