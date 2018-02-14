Yusuf Yazıcı, 7,5 milyon Euro oldu

5 MİLYON EURO DAHA ÜZERİNE KOYDU

Erdinç Şahin

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi, oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi.mevcut kadrosu 1.9 milyon euro değer kaybederken,gibi genç isimler tahmini bonservis bedellerini katladı.Yusuf’un değeri 2,5 milyon eurodan 7,5 milyon euroya çıktı. Abdülkadir 700 bin eurodan 4 milyon euroya, Okay ise 4,5 milyon eurodan 6 milyon euroya yükseldi. Piyasa değeri en fazla düşen oyuncu Kucka oldu. Slovak oyuncunun değeri 7 milyon eurodan 4,5 milyon euroya geriledi.(Milliyet)