Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'e 40 milyon euro

DEĞERLERİ 1 MİLYAR LİRA

"HEMEN KARAR VERMEYİN"

SEZON BOYUNCA İZLETTİLER

Erdinç Şahin

’de sezonun sonu geldi, transfer piyasası iyice hareketlendi. Bu doğrultuda’un 2 flaş ismi,vede çok revaçta. Öyle ki, genç futbolcuları çok uzun zamandır yakından takip eden, birçok maçlarını canlı takip ettiren İtalyan ve İngiliz kulüplerinin Bordo-Mavililer için servet değerinde rakamları gözden çıkardığı öğrenildi. Son olarak menacerler aracılığıyla Trabzonspor’un yeni yönetimine ulaşan ekiplerin, toplamda 40 milyon Euro’yu, (200 milyon TL) bulan rakamları gözden çıkardığı öğrenildi.Ancak bu flaş tekliflere rağmenYönetimi, ne Yusuf’tan ne de Abdülkadir’den vazgeçmemekte kararlı. İkili için daha önce, “Ancak kulübümüzün toplam borcu olan 1 milyar TL’yi verirlerse satabiliriz. Yoksa onların bir mali değeri yok. Çok kıymetli oyuncular” açıklamasını yapan yeni başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da fikrinin arkasında olduğu vurgulandı.de gelen flaş tekliflere rağmen son kararı Trabzonspor Yönetimi’ne bırakmakta kararlı. 2 yıldız ile en kısa zamanda yöneticilerin özel bir görüşme yapacağı ve durumu aktaracağı dile getirildi. Her ihtimale karşın İtalyan ve İngiliz kulüplerinin Bordo-Mavili ekibin yöneticilerine, “Hemen karar vermeyin, sezon sonunda bir kez daha görüşelim” mesajını ilettiği de gelen haberler arasında.Devre arasındaiçin İngiltere’dennabız yoklamıştı. Devler, sezon boyunca bu ikiliyi takip ederken, oyuncu izleme ekiplerinin, kulüplerine olumlu rapor verdiği öğrenildi.