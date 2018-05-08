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Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'e 40 milyon euro

Sezon sonu ve transfer dönemi yaklaşırken Trabzonspor’un en gözde 2 oyuncusu Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir’e de teklifler arttı. İngiliz ve İtalyan ekiplerinin Bordo-Mavililer’in starları için toplam 200 milyon TL’lik önerilerde bulunduğu ancak yönetimin bu fikre astronomik rakamlara rağmen sıcak bakmadığı öğrenildi.

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'e 40 milyon euro
Süper Lig’de sezonun sonu geldi, transfer piyasası iyice hareketlendi. Bu doğrultuda Trabzonspor’un 2 flaş ismi, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür de çok revaçta. Öyle ki, genç futbolcuları çok uzun zamandır yakından takip eden, birçok maçlarını canlı takip ettiren İtalyan ve İngiliz kulüplerinin Bordo-Mavililer için servet değerinde rakamları gözden çıkardığı öğrenildi. Son olarak menacerler aracılığıyla Trabzonspor’un yeni yönetimine ulaşan ekiplerin, toplamda 40 milyon Euro’yu, (200 milyon TL) bulan rakamları gözden çıkardığı öğrenildi.
 

DEĞERLERİ 1 MİLYAR LİRA


Ancak bu flaş tekliflere rağmen Trabzonspor Yönetimi, ne Yusuf’tan ne de Abdülkadir’den vazgeçmemekte kararlı. İkili için daha önce, “Ancak kulübümüzün toplam borcu olan 1 milyar TL’yi verirlerse satabiliriz. Yoksa onların bir mali değeri yok. Çok kıymetli oyuncular” açıklamasını yapan yeni başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da fikrinin arkasında olduğu vurgulandı.
 

"HEMEN KARAR VERMEYİN"


Yusuf ve Abdülkadir de gelen flaş tekliflere rağmen son kararı Trabzonspor Yönetimi’ne bırakmakta kararlı. 2 yıldız ile en kısa zamanda yöneticilerin özel bir görüşme yapacağı ve durumu aktaracağı dile getirildi. Her ihtimale karşın İtalyan ve İngiliz kulüplerinin Bordo-Mavili ekibin yöneticilerine, “Hemen karar vermeyin, sezon sonunda bir kez daha görüşelim” mesajını ilettiği de gelen haberler arasında.
 

SEZON BOYUNCA İZLETTİLER


Devre arasında Yusuf ve Abdülkadir için İngiltere’den Arsenal ile Manchester United, İtalya’dan da Milan ve Roma nabız yoklamıştı. Devler, sezon boyunca bu ikiliyi takip ederken, oyuncu izleme ekiplerinin, kulüplerine olumlu rapor verdiği öğrenildi.


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