Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Yusuf Yazıcı'ya büyük onur

UEFA'nın 'Gelecek vadeden en yetenekli 50 oyuncu' listesinde Trabzonspor'da forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı da yer aldı

Yusuf Yazıcı'ya büyük onur
UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan listede, 2018'de adından söz ettirmesi beklenen en yetenekli 50 oyuncu belirlendi.

Listede yer alan tek Türk futbolcu, Trabzonspor'da son dönemde gösterdiği performansla futbol otoritelerinin beğenisini toplayan 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı oldu.


LİG MAÇLARININ TAMAMINDA ŞANS BULDU


Haberde Yusuf Yazıcı hakkında, "Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, orta sahada oynayan Yusuf Yazıcı'nın potansiyelini ve kendine duyduğu güveni artırdı. Yusuf Yazıcı, bu sezon bordo-mavili ekibin oynadığı 17 lig maçının tamamında forma şansı buldu" denildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Josh Adams Beşiktaş'ta

Josh Adams Beşiktaş'ta
Yevgen Seleznov Akhisarspor'da

Yevgen Seleznov Akhisarspor'da
Engin Baytar Karadeniz Ereğli Belediyespor'la imzaladı (Engin Baytar kimdir?)

Engin Baytar Karadeniz Ereğli Belediyespor'la imzaladı (Engin Baytar kimdir?)
Son dakika! Galatasaray'da Nigel de Jong açıklaması!

Son dakika! Galatasaray'da Nigel de Jong açıklaması!
Son Dakika! Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmen gerçekleşti!

Son Dakika! Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmen gerçekleşti!
Arda Turan'ın şimdi de fitness eğitmenine yazdığı iddia edildi (Elif Güngör kimdir?)

Arda Turan'ın şimdi de fitness eğitmenine yazdığı iddia edildi (Elif Güngör kimdir?)
Son dakika! Arda Turan'dan Elif Güngör açıklaması

Son dakika! Arda Turan'dan Elif Güngör açıklaması
Rus futbolunun en güzel 7 kadını

Rus futbolunun en güzel 7 kadını
Sneijder, Al-Gharaffa’ya transfer oldu

Sneijder, Al-Gharaffa’ya transfer oldu
Barcelona Philippe Coutinho için kesenin ağzını açtı

Barcelona Philippe Coutinho için kesenin ağzını açtı
Malili futbolcu Moussa Sidibe'ye hayatı zindan ettiler

Malili futbolcu Moussa Sidibe'ye hayatı zindan ettiler