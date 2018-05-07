Yusuf Yerkel milletvekilliği iddialarını yalanladı

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’daki faciadan bir gün sonra dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşaviri olarak bölgeye giden ve bir madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel'in AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğu iddia edildi. Yerkel iddiayı yalanladı.

