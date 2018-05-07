Yusuf Yerkel milletvekilliği iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, başbakanlığı dönemindeki müşaviri Yusuf Yerkel
, AK Parti'den adaylık başvurusu yaptığı öne sürüldü. Ancak Yerkel, sosyal medya hesabından söz konusu iddiayı yalanladı. Yerkel, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Hakkımda milletvekili adayı olduğuma dair yalanlar dolaşıyor. Siz yalan dünyanızda yaşamaya devam edin…" ifadesini kullandı.
MADENCİYİ TEKMELEMİŞTİ
Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasında 301 işçi yaşamını yitirmişti. Facianın ardından ilçeye giden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden madencilere kolluk güçleriyle birlikte Başbakan Müşaviri Yusuf Yerkel
de fiziki müdahalede bulunmuş, bir madenciyi tekmelerken çekilen görüntüleri basında yer almıştı.
Aydınlık
Serap Belovacıklı