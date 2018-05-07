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Yusuf Yerkel milletvekilliği iddialarını yalanladı

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’daki faciadan bir gün sonra dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşaviri olarak bölgeye giden ve bir madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel'in AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğu iddia edildi. Yerkel iddiayı yalanladı. 
 

Yusuf Yerkel milletvekilliği iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı dönemindeki müşaviri Yusuf Yerkel, AK Parti'den adaylık başvurusu yaptığı öne sürüldü. Ancak Yerkel, sosyal medya hesabından söz konusu iddiayı yalanladı. Yerkel, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Hakkımda milletvekili adayı olduğuma dair yalanlar dolaşıyor. Siz yalan dünyanızda yaşamaya devam edin…" ifadesini kullandı.


MADENCİYİ TEKMELEMİŞTİ


Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasında 301 işçi yaşamını yitirmişti. Facianın ardından ilçeye giden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden madencilere kolluk güçleriyle birlikte Başbakan Müşaviri Yusuf Yerkel de fiziki müdahalede bulunmuş, bir madenciyi tekmelerken çekilen görüntüleri basında yer almıştı.

Aydınlık

 


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