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Yuto Nagatomo yazar çıktı!

Ülkesinde diğer vasıflarıyla halkın sevgilisi olan Japon futbolcu, çok yönlülüğüyle de dikkatleri üzerine topluyor.

Yuto Nagatomo yazar çıktı!
Yuto Nagatomo, 1986 yılında Japonya'nın Ehime eyaletinin Saijou şehrinde doğdu.Nagatomo, Japonya'da halkın, özellikle de çocukların sevgilisi konumunda…

2013 yılında Nagatomo’nun model olarak alındığı “Yuuto kun ga iku” yani “Yuuto’cuk gidiyor” adlı 26 bölümlük çizgi filmi yapıldı.

Japon futbolcu da bu sevgiyi karşılıksız bırakmıyor. 2015 yılında kendi adına kurduğu Futbol Akademisi ile minik Japonların iyi bir futbolcu olması için çalışıyor.
 

6 KİTABI VAR


Nagatomo aynı zamanda yazarlık da yapıyor. İlk kitabı 2011’de basılan Nagatomo'nun tam 6 kitabı bulunuyor.

Nagatomo'nun yazarlık yelpazesi de hayli geniş. Japon futbolcu, antrenman taktikleri, yoga-meditasyon ve yemek konularındaki kitaplarıyla dikkat çekiyor.

Sağlıklı beslenmeye önem veren sosyal medya hesaplarından sık sık yemek paylaşımları yapan Japon futbolcunun, sağlık malzemeleri ve yemek hizmeti sunan bir şirketi de bulunuyor. (TRT Spor)


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