Serie A'nın son haftasında Lazio'yu deplasmanda 3-2'yle deviren Inter, rakibini ikili averajla geride bırakarak İtalya'dan Şampiyonlar Ligi vizesi alan son takım olmuştu.

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo da Milano devinin bu başarısına sessiz kalmadı.

"GURUR DUYUYOR"

Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Japon sol bek, "Büyüksünüz arkadaşlar! Sizlerle gurur duyuyorum." ifadelerini paylaştı.

Yeni sezonda Cim Bom'da kalıp kalmayacağı belli olmayan Nagatomo'nun bu paylaşımına sosyal medyadan pek çok yorum geldi.