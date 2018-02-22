Yuvamdaki Düşman 5. Bölüm| Show TV son bölümde neler oldu?

SHOW TV YUVAMDAKİ DÜŞMAN İZLEMEK İÇİN BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLA

Büşra Kamış

Psikolojik gerilim türündeki hikâyesiyle dikkat çeken'ü yayınlandı. Yuvamdaki Düşman'ın 5. bölümünde neler oldu? Yuvamdaki Düşman ile ilgili meraklı bekleyiş sona erdi. Yasemin’i arayıp gerçekleri söylemek isteyen Tülin, Ceren engeliyle karşılaşıyor. Yasemin’e, Selin’in Ceren olduğunu söylemeye çalışan Tülin’in karşısında Ceren’i bulduğu heyecan dolu tanıtımda Ceren’in “Bana gerek kalmadan insan gibi kendi kendine git demiştim değil mi? Ama sen beni dinlemedin. O yüzden çok yakın zamanda gelip kendi ellerimle alacağım senin canını, bekle beni!” sözleri dikkat çekiyor. Murat’ın kamerayı yakması Yasemin’i hayal kırıklığına uğratır. Ceren ise büyük bir yıkımdan dönmüştür. Şimdi adımlarını daha sağlam atmalıdır. Yasemin yaşanan olaylardan sonra köşkten ayrılmaya karar verirken, Murat onu yalnız bırakmak istemez. Tülin ise Ceren’in Selin olduğu gerçeği ile yüzleşince Yasemin’e ulaşmak için her şeyi göze alır, hayatını kaybetmeyi bile. Ceren, Tülin’i bertaraf etmek için harekete geçer. Ama Ceren’in geçmiş ile hesabı bununla bitmeyecektir!Show TV2de 5. bölümü yayınlanan Yuvamdaki Düşman dizisini haber sayfamızdan izleyebilirsiniz. Yuvamdaki Düşman'ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizden de bulabilirsiniz.Ceren, Murat’la yakınlaşmaya çalışırken Yasemin’in koyduğu kamera bilgisini çok geç öğrenir. Şimdi tek amacı kaydı herkes görmeden ele geçirmektir. Yasemin kaydın başkasının eline geçmemesi için yanına alınca Ceren, Yasemin’in peşine düşer. Ceren ya kaydı ele geçirecek ya da “Umut”unu alıp gidecektir… Her zaman planlı hareket eden Ceren’in elinde bu sefer hiçbir şey yoktur. Artık şansa ihtiyacı vardır. Peki, şans Ceren’in yanında mı olacak, yoksa Ceren’in kimliği ortaya mı çıkacak?Yuvamdaki Düşman’ın genç yıldızı Cansu Türedi ile yapılan röportajda Türedi'nin açıklamaları şöyle: Cansu Türedi: Böyle bir oyuncu kadrosunun içinde olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Henüz 17 yaşında olan canlandırdığım Tuğçe karakterinin uçarı özellikleri olması beni fazlasıyla cezbetmişti. Tuğçe’nin gençlik ateşini çok sevdim.