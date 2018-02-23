Yuvamdaki Düşman 6. yeni son bölüm fragmanı (Ceren Okan ile karşı karşıya)

Show TV ekranlarının yeni soluklu dizisi Yuvamdaki Düşman 6. yeni bölüm fragmanı
yayınlandı. 5. son bölümde izleyenleri heyecana boğan sahnelerinin ardından yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu. Peki 6. bölümde neler olacak? Show TV'nin psikolojik gerilim türündeki dizisi Yuvamdaki Düşman
son bölüm ve yeni bölüm fragmanı izleme linkleri posta.com.tr'de olacak. Yasemin başına gelen istenmedik olaylar sonrasında köşkten ayrılma kararı aldığını dile getirir. Ancak Murat, Yasemin'in bu kararınını onaylamayıp onu yalnız bırakmak istemediğini ifade eder. Adrenalin tavan yaptığı bu sahnelerde bir sonraki hafta ekranlara gelecek yeni bölüme dair ipuçların bilgisini edinmek isteyen dizi tutkunları için yeni bölüm fragmanı sorgusuna başlandı.
YUVAMDAKİ DÜŞMAN 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Yuvamdaki Düşman 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
YUVAMDAKİ DÜŞMAN 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Murat’la birlikte Kerem’i parka götüren, mutluluğu gözlerinden okunan Ceren karşısında eski sevgilisi Okan’ı görünce şoke oluyor. Öfkesine hakim olamayan ve Ceren’in yakasına yapışan Okan’ın, “Şu çocuğu çakalların ortasına bıraksalar şimdikinden daha az tehlikede olur!” sözleri dikkat çekiyor.
YUVAMDAKİ DÜŞMAN 6. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Başrollerini Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan başta olmak üzere Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç, Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin üstlendiği Yuvamdaki Düşman 6. yeni bölümüyle 1 Şubat Perşembe günü saat 20:00'da Show TV ekranlarında yayınlanacak.
YUVAMDAKİ DÜŞMAN 5. BÖLÜMÜ
Yuvamdaki Düşman 5. Bölüm| Show TV son bölümde neler oldu?
Büşra Kamış