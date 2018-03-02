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Yuvamdaki Düşman neden bitti! Yuvamdaki Düşman 6. bölüm final

Yuvamdaki Düşman dizisi dün akşam Show Tv ekranlarında 6. bölümüyle final yaptı. Peki Yuvamdaki Düşman dizisi neden final kararı alıp neden bitti? Yuvamdaki Düşman 6. bölüm fragmanında neler yaşandı işte detaylar...

02 Mart 2018, Cuma 11:52
Yuvamdaki Düşman neden bitti! Yuvamdaki Düşman 6. bölüm final
Yuvamdaki Düşman neden bitti sorusu şu an google da en çok aratılan kelimelerden biri oldu. Show TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlattığı Yuvamdaki Düşman, reytinglerde büyük hüsrana uğradı. Başarısız reyting grafiği çizen Yuvamdaki Düşman 6. bölümüyle final yapma kararı aldı. Yuvamdaki Düşman'ın 6. final bölümünde ne oldu? İşte Yuvamdaki Düşman ile ilgili son bilgiler...


YUVAMDAKİ DÜŞMAN 6. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI

Yuvamdaki Düşman’ın final bölümünde Tülin’in ölümünün ardından Yasemin evden ayrılma kararı alır. Yanında Ceren ve Kerem’i de götürür. Uğraşlarına rağmen istediğini alamayan Ceren bu yeni durumu tam avantajına çevirmek üzereyken, onun yüzünden yıllarını hapislerde geçirmiş olan Okan karşısına çıkar. Okan Ceren’e çok kızgındır. İntikam almak istediği bellidir. Öncelikle Ceren’den yüklü para ister. Ceren bu parayı bulmak için çok tehlikeli bir işe kalkışacaktır. Yine de Okan’dan kurtulamayacağını anlayınca Okan’a başka bir teklifle gelir.

YUVAMDAKİ DÜŞMAN SON FİNAL BÖLÜMÜ İZLE


YUVAMDAKİ DÜŞMAN DİZİSİ NEDEN BİTTİ- KONUSU

Yuvamdaki Düşman; çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi. Genç kadın yeni bebek sahibi olmuş bu aileye bakıcı olarak girip gizli planını uygulamaya koyunca neler olacak? Yuvamdaki Düşman psikolojik gerilim hikayesiyle izleyicileri ekrana bağlayacak.

Düş Gezginleri’nin yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman’ın oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan ve Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Rıza Akın, Sultan Köroğlu Kılıç gibi güçlü isimler yer alıyordu.


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