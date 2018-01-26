Yuvamdaki Düşman ilk bölümüyle dün akşam SHOW TV'de yayınlandı. Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken Yuvamdaki Düşman'ın oyuncuları kimler? Dizinin konusu ne? İşte detaylar..." />

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Yuvamdaki Düşman oyuncuları kimler? Yuvamdaki Düşman dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi

Yuvamdaki Düşman ilk bölümüyle dün akşam SHOW TV'de yayınlandı. Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken Yuvamdaki Düşman'ın oyuncuları kimler? Dizinin konusu ne? İşte detaylar...

26 Ocak 2018, Cuma 12:09
Yuvamdaki Düşman oyuncuları kimler? Yuvamdaki Düşman dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi
Yapımını Düş Gezginleri’nin üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman'ın oyuncuları kimler?


YUVAMDAKİ DÜŞMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI


Nebahat Çehre 
Ece Çeşmioğlu
Pamir Pekin
Aslı Tandoğan
Pelin Öztekin
Hakan Dinçkol
Rıza Akın
Doğaç Yıldız
Cansu Türedi
Sultan Köroğlu Kılıç 

Yuvamdaki Düşman dizisinin oyuncuları kimler? Yuvamdaki Düşman dizisi oyuncu kadrosu...Yuvamdaki Düşman dizisinin oyuncuları kimler? Yuvamdaki Düşman dizisi oyuncu kadrosu...


PELİN KARAHAN DA YUVAMDAKİ DÜŞMAN DİZİSİNDE


NOT: Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk dizide sürpriz isimler olarak yer alıyor.

Yuvamdaki Düşman dizisinin oyuncuları kimler? Yuvamdaki Düşman dizisi oyuncu kadrosu...
 


YUVAMDAKİ DÜŞMAN DİZİSİNİN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Murat ve Yasemin Çifthanlı’nın yıllardır bekledikleri bebekleri gelmek üzeredir. O gün mutlulukla çıktıkları yol, Yasemin’in yaptığı kaza ile mahvolur. Ceren sonunda hayallerine kavuşmuş bebeğini bekliyordur. Sevdiği adam Kemal ile bebeklerini beklerken, Kemal’in ölüm haberini alır. Ceren o haberle yıkılır, her şeyini kaybeder. Yasemin ise bebeğini kaybetmemiş ama hayatının travmasını yaşıyordur.

Çifthanlı ailesinin başı Olcay Çifthanlı gelini Yasemin düzelinceye kadar torunları için bir “bakıcı” almaya karar verir. Ama aldığı bu kararın hayatlarını alt üst edeceğinden habersizdir. Küllerinden yeniden doğan Ceren “bakıcı” olarak hayatlarına girişi ile artık hepsi bir bedel ödemek zorundadır…




 


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