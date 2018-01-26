Yuvamdaki Düşman oyuncuları kimler? Yuvamdaki Düşman dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi

Yapımını Düş Gezginleri’nin
üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin
yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman'ın
oyuncuları kimler?
Nebahat Çehre
YUVAMDAKİ DÜŞMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI
Ece Çeşmioğlu
Pamir Pekin
Aslı Tandoğan
Pelin Öztekin
Hakan Dinçkol
Rıza Akın
Doğaç Yıldız
Cansu Türedi
Sultan Köroğlu Kılıç
Yuvamdaki Düşman dizisinin oyuncuları kimler? Yuvamdaki Düşman dizisi oyuncu kadrosu...
NOT: Pelin Karahan
PELİN KARAHAN DA YUVAMDAKİ DÜŞMAN DİZİSİNDE
ve Çağdaş Onur Öztürk
dizide sürpriz isimler olarak yer alıyor.
Murat ve Yasemin Çifthanlı’nın
YUVAMDAKİ DÜŞMAN DİZİSİNİN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
yıllardır bekledikleri bebekleri gelmek üzeredir. O gün mutlulukla çıktıkları yol, Yasemin’in yaptığı kaza ile mahvolur. Ceren sonunda hayallerine kavuşmuş bebeğini bekliyordur. Sevdiği adam Kemal ile bebeklerini beklerken, Kemal’in ölüm haberini alır. Ceren o haberle yıkılır, her şeyini kaybeder. Yasemin ise bebeğini kaybetmemiş ama hayatının travmasını yaşıyordur.
Çifthanlı ailesinin başı Olcay Çifthanlı
gelini Yasemin düzelinceye kadar torunları için bir “bakıcı” almaya karar verir. Ama aldığı bu kararın hayatlarını alt üst edeceğinden habersizdir. Küllerinden yeniden doğan Ceren “bakıcı” olarak hayatlarına girişi ile artık hepsi bir bedel ödemek zorundadır…
Elif Bayram