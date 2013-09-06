Yüz naklinden sonra çıkan sakallar kime ait?

Senim TANAY KARAKUŞ

twitter.com/senim_hande

senim.tanay@posta.com.tr

Prof.Dr. Ömer Özkan Türkiye’de gerçekleştirdiği yüz ve rahim nakilleriyle uluslar arası alanda da en çok konuşulan isim oldu. Yüz nakli operasyonu Özkan’ın en uzman olduğu alanlardan biri.

Kendisine kadavradan yapılan yüz nakli sonrası sakal tıraşı olan hastaların, çıkan sakalları kendine mi yoksa yüzü nakledilen donöre mi ait? Kadavradan rahim nakli gerçekleştirilen Derya Sert’ten doğacak olan bebek, sadece Sert çiftinin DNA’larını mı taşıyacak yoksa kadavranın genetik kodları da bebeğe geçecek mi? Özkan, merak edilen bu soruları posta.com.tr için cevapladı.

'DERYA SERT İYİ'

İstanbul’da gerçekleşen ve jinekoloji alanındaki yeni gelişmelerin ele alındığı “Society for Gynecologic Investigation” adlı konferansta konuşan Ömer Özkan ekibiyle beraber gerçekleştirdiği rahim nakli konusunda bilgi verdi. Daha önce birçok ülke doktorlarının canlı vericiden denediği; fakat başarılı olamadığı rahim naklini kadavradan alarak yapan Özkan, Derya Sert’in naklinde herhangi bir problem yaşanmadığını ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.



Prof.Dr. Ömer Özkan, gerçekleştirdiği nakillerle ilgili merak edilen soruları da posta.com.tr için cevapladı.



‘BEBEK ONLARIN DNA’SINI TAŞIYACAK’

“Kadavradan alınan rahimde gelişecek bebek, rahmin sahibi olan donörün genlerini taşıyacak mı?” sorusu üzerine Özkan “Bu bebek sadece ve kesinlikle Sert çiftinin DNA yapısını taşıyacak. Donörün, bebeğin genetiği üzerinde hiçbir etkisi yok” dedi.



‘ÇIKAN SAKALLAR DONÖRE AİT’

Yüz nakli sonrası hastalara yapılan sakal tıraşları da medyanın ilgi odağı olmuştu. Özkan “Yüz nakli sonrası hastaların yüzünde çıkan sakallar, kendilerine mi yoksa donöre mi ait ?” sorusuna da “Sakal konusu bebek konusundan çok daha farklı. Burada söz konusu olan şey, doku. Dolayısıyla hastanın yüzünde çıkan sakallar kendisine değil, yüzünü bağışlayan donöre ait” dedi.