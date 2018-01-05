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Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

05 Ocak 2018, Cuma 11:52
Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne 27 Aralık 2017'de giderek, FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

Akın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince Ankara Adliyesine getirildi.



Burak Akın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Aralık 2017'de FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmanın ardından teslim olduğu ileri sürülmüştü.



FETÖ'cülere direndiği gerekçesiyle madalya da alan Yüzbaşı Akın, darbe girişimi gecesi dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile Genelkurmay karargahına gelmişti. Komutan Çolak, derdest edildiği alanda darbeci askerler tarafından vurulmuştu.


AĞLAYARAK İTİRAF ETMİŞTİ


Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması planlanan Burak Akın'ın, hakkındaki soruşturmayı öğrenince paniğe kapıldı. 28 Aralık Perşembe günü mesai saatinin bitimine doğru, Orgeneral Yaşar Güler'in makam odasına gitti. Akın gözyaşları içinde, "Şimdiye kadar söyleyemedim ama ben de FETÖ'cüyüm. Artık örgüt baskısından bıktım" dedi ve intihar etmek istediğini ileri sürerek, sinir krizi geçirdi.

Org. Güler'in talimatıyla Hukuk Müşaviri Mehmet Yüzbaşıoğlu durumu Ankara Başsavcılığı'na bildirdi. Savcılığın gözaltı talimatı kapsamında Kara Kuvvetleri'ne giden Terörle Mücadele Şubesi emniyet ekipleri, Akın'ı gözaltına aldı. FETÖ'cü Akın daha sonra emniyete götürülerek çapraz sorguya alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam eden Akın'ın itirafları üzerine 2 yüzbaşı daha gözaltına alındı. 2 subayın, Akın'ın devreleri olduğu ve örgütün aynı hücresinde yer aldıkları belirtildi. Subaylardan birinin Genelkurmay Karargâhı'nda diğerinin ise cuntacı Semih Terzi'nin öldürüldüğü Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenildi.

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