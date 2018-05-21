Yüzde 20 indirim sonrası 2 bin adet satıldı

Konutta kampanya rüzgarı esiyor. Ziraat Bankası öncülüğünde bazı bankaların faizi yüzde 0.98'in altına çekmesi sonrası konut sektörünün 3 önemli temsilcisi KONUTDER, GYODER ve İNDER üyesi 41 firmanın başlattığı 'yüzde 5 peşinat, yüzde 20 indirim' kampanyasında 6 gün geride kaldı.

6 GÜNDE 2 BİN KONUT SATILDI

Salı günü başlayan kampanyada bugüne kadar 2 bin konut satıldığını ve 1-1.5 milyar lira arası bir ciro rakamının ortaya çıktığını açıklayan İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bu rakamın beklentilerinin çok üzerinde olduğunu ve bu nedenle kampanyada hedef büyüttüklerini duyurdu.

KATILIM ARTIYOR

Dünya Gazetesi'ne konuşan Durbakayım, yaptığı açıklamada, "Kampanya tahminimizden çok daha fazla ilgi gördü. Kampanyaya katılan firmaların satış ofislerinde büyük bir hareketlilik yaşandı, telefonlarında kilitlenmeler oldu. Demek ki kampanya doğru bir şekilde yapılmış" şeklinde konuştu. Durbakayım, kampanyadaki satışların görülmesi sonrası 4 firmanın daha kendilerine katıldığını ifade ederek, toplam katılımcı firma sayısının 45'e çıktığını bildirdi.

"ELEŞTİRİLER HAKSIZ"

Konut sektöründe bir köpük olduğunu ve yüzde 20 indirimin bunu ortadan kaldırdığı yönündeki eleştirileri değerlendiren Durbakayım şöyle konuştu: "Bu eleştiriler haksız. Bankalar yüzde 1.20, yüzde 1.30 gibi faiz oranları uyguluyordu. Biz bu nedenle bankalara katkı payı veriyorduk, yani faizi biz karşılıyorduk. Bu faizler aşağı düşünce biz bu katkımızı cebimizde tutmadık, hatta üzerine ilave de ettik. Yüzde 20 indirim rakamı böyle ortaya çıktı"