Yüzen ahır 7 bin 500 sığırla Bandırma Limanı'nda



ÇELEBİ LİMANI'NA GETİRİLDİ



KOKULAR TEPKİ ÇEKTİ

Gizem Yetil

’nın, Ocak ayında yaptığı ‘Bu yıl karkas et ithalatı yerine, yurt dışından canlı kesimlik hayvan getirileceği’ açıklamasının ardından, ithal canlı sığırların özel hayvan gemileriyle getirilmesine devam ediliyor.Geçen ay canlı hayvan getiren ‘Norland’ adlı gemiden sonra, 'Yüzen ahır' diye bilinen 209 metrelik 'Rahmen' adlı canlı hayvan gemisi de Uruguay’dan yüklenen 7 bin 500 baş sığırı Bandırma Çelebi Limanı’na getirdi.Canlı hayvan yük gemisinden gelen kötü kokular lodosun da etkisiyle yayılmasıyla tepki çekerken, gemiden kamyonlara alınan besilik hayvanlar çeşitli illere sevk edilmeye başlandı. Besilik hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edildiği belirtildi.