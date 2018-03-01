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Yüzen ahır 7 bin 500 sığırla Bandırma Limanı'nda

'Yüzen ahır' diye bilinen 'Rahmen' adlı canlı hayvan gemisi, Uruguay’dan yüklenen 7 bin 500 sığırla Bandırma Çelebi Limanı’na demirledi

01 Mart 2018, Perşembe 21:46
Yüzen ahır 7 bin 500 sığırla Bandırma Limanı'nda
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, Ocak ayında yaptığı ‘Bu yıl karkas et ithalatı yerine, yurt dışından canlı kesimlik hayvan getirileceği’ açıklamasının ardından, ithal canlı sığırların özel hayvan gemileriyle getirilmesine devam ediliyor.


ÇELEBİ LİMANI'NA GETİRİLDİ


Geçen ay canlı hayvan getiren ‘Norland’ adlı gemiden sonra, 'Yüzen ahır' diye bilinen 209 metrelik 'Rahmen' adlı canlı hayvan gemisi de Uruguay’dan yüklenen 7 bin 500 baş sığırı Bandırma Çelebi Limanı’na getirdi.


KOKULAR TEPKİ ÇEKTİ


Canlı hayvan yük gemisinden gelen kötü kokular lodosun da etkisiyle yayılmasıyla tepki çekerken, gemiden kamyonlara alınan besilik hayvanlar çeşitli illere sevk edilmeye başlandı. Besilik hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edildiği belirtildi.

 


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