Yüzmede kendi rekorunu kırdı

70 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Senim Tanay

16-18 Ocak tarihlerinde Aksaray’da yapıldı.İSTEK Atanur Oğuz Anadolu Lisesi öğrencisi Nil Şahin, ‘2018 Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda, 400 metre serbest stilde Türkiye Rekoru kırdı. 100 metre serbest, 50 metre serbest, 100 metre sırt ve 100 metre kurbağa stillerinde de birinci olarak altın madalya kazandı.Geçen yılın rekorunu da 07:01:19 dereceyle elinde bulunduran Nil Şahin, bu yıl kendi derecesini geçerek 06:44:85 dereceyle yeni bir Türkiye rekoruna imza attı.Nil Şahin’in, 7’si uluslararası olmak üzere 70 şampiyonluğu var.