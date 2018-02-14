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Yüzmede kendi rekorunu kırdı

Lise öğrencisi Nil Şahin, ‘2018 Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 06:44:85 dereceyle Türkiye rekoru kırdı. Nil Şahin aynı yarışmada farklı stillerde 4 birincilik kazanarak altın madalya aldı

Yüzmede kendi rekorunu kırdı
‘2018 Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’ 16-18 Ocak tarihlerinde Aksaray’da yapıldı.

İSTEK Atanur Oğuz Anadolu Lisesi öğrencisi Nil Şahin, ‘2018 Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda, 400 metre serbest stilde Türkiye Rekoru kırdı. 100 metre serbest, 50 metre serbest, 100 metre sırt ve 100 metre kurbağa stillerinde de birinci olarak altın madalya kazandı.

70 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Geçen yılın rekorunu da 07:01:19 dereceyle elinde bulunduran Nil Şahin, bu yıl kendi derecesini geçerek 06:44:85 dereceyle yeni bir Türkiye rekoruna imza attı.

Nil Şahin’in, 7’si uluslararası olmak üzere 70 şampiyonluğu var.
 


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