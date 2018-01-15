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Yüzü çocuk gibi ama yaşı 21

Geçirdiği rahatsızlık yüzünden 10 yıldır diyalize giren 21 yaşındaki Miraç Birinci, yaşama sevincinden hiçbir şey kaybetmedi. Hastalığı nedeniyle çocuksu bir görünüme sahip olan Miraç Birinci, hastalığı yüzünden okulundan geri kalırken, neşeli tavırlarıyla çevresindekilerin sevgisini kazanıyor. 

Yüzü çocuk gibi ama yaşı 21
İki yaşında geçirdiği rahatsızlık yüzünden hayata hiç küsmeyen ve neşeli tavırlarıyla herkesin gönlünü fetheden Miraç Birinci, ilkokul 5. sınıftan sonra hastalığı yüzünden okuluna devam edememenin üzüntüsünü yaşıyor. 



Her şeye rağmen hayatın güzel olduğunu kaydeden Birinci, “Başta ailem olmak üzere sevdiklerim sağ olsun her zaman benim yanımdalar, beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Onların sayesinde hastalığımı yenmeye, unutmaya çalışıyorum. Trabzonspor hastasıyım, takım yenilince üzülüyorum galip gelince diyalize moralli giriyorum. Geçtiğimiz günlerde Yusuf Yazıcı ile kaptan Onur beni ziyarete geldi. Çok duygulandım, çok sevindim. Diyalize girdiğim merkezdeki doktorum Seyit Hisoğlu’nu da çok seviyorum. Sağ olsun kendisi bana her zaman moral veriyor. Serviste zaman zaman saz çalarken ben de türkülerimle ona eşlik ediyorum. Her şeye rağmen hayat güzel” dedi. 



Diyaliz hekimi Seyit Hisoğlu da, Miraç Birinci’yi tanımaktan son derece memnun olduğunu belirterek kendisinin servisin moral kaynağı olduğunu söyledi. Hisoğlu, “O bizim için çok özel bir kişi. Servisimizin neşe kaynağı onu çok seviyoruz. Çok zeki, etrafına sürekli pozitif enerji veren herkese hoş görüyle yaklaşan bir insan. Onunla çok iyi anlaşıyoruz, zaman zaman çaldığım sazımla o da bana türkülerle eşlik ediyor” diye konuştu. 

İHA


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