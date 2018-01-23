Yüzündeki tümör basketbol topu kadar oldu

Küba'da 14 yaşındaki bir çocuğun yüzünde gelişen tümör gittikçe büyüdü. Basketbol topu büyüklüğüne ulaşan tümör sonunda alınsa da çocuk, operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti

23 Ocak 2018, Salı 13:31
Yüzündeki tümör basketbol topu kadar oldu
Her şey 14 yaşındaki Emanuel Zayas'ın 11 yaşındayken burnunda çıkan ufak bir tümörle başladı. Aslında doğuştan bir kemik rahatsızlığı bulunan çocuk önce yürüme yetisini kaybetti, ardından kafatasındaki kemiklerde yumuşama başladı.

Son olarak da her şeyi içinden çıkılmaz bir duruma sokan tümör. 3 yıl boyunca büyüyerek basketbol topu boyutlarına ulaştı ve çocuğun tüm yüzünü kapladı. Yemek yiyemeyen hatta zar zor nefes alan Emanuel'in ameliyat olması şarttı.

Ailesi uzun süre operasyonu yapacak doktor aradı. Ancak kimse operasyona yanaşmıyordu. Anne babası yıllar sonra ABD Miami'de bir kliniğin ameliyatı yapacağını öğrenince çocuklarını Miami'ye götürdüler.

Operasyon başarıyla gerçekleşti. Emanuel Zayas korkunç tümörden kurtarılmıştı. Ancak birden beklenmedik bir şey oldu ve 14 yaşındaki Emanuel hayatını kaybetti.

Ailesi talihsiz çocuklarının yaşadığı rahatsızlıkla ilgili araştırmalar yapılması için çocuklarının cesedini söz konusu hastaneye bağışlamayı düşünüyor.


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