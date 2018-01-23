Yüzündeki tümör basketbol topu kadar oldu

Nazlı Erdol

Her şey 14 yaşındaki'ın 11 yaşındayken burnunda çıkan ufak bir tümörle başladı. Aslında doğuştan bir kemik rahatsızlığı bulunan çocuk önce yürüme yetisini kaybetti, ardından kafatasındaki kemiklerde yumuşama başladı.Son olarak da her şeyi içinden çıkılmaz bir duruma sokan tümör. 3 yıl boyunca büyüyerek basketbol topu boyutlarına ulaştı ve çocuğun tüm yüzünü kapladı. Yemek yiyemeyen hatta zar zor nefes alan Emanuel'in ameliyat olması şarttı.Ailesi uzun süre operasyonu yapacak doktor aradı. Ancak kimse operasyona yanaşmıyordu. Anne babası yıllar sonra ABD Miami'de bir kliniğin ameliyatı yapacağını öğrenince çocuklarınıye götürdüler.Operasyon başarıyla gerçekleşti.korkunç tümörden kurtarılmıştı. Ancak birden beklenmedik bir şey oldu ve 14 yaşındaki Emanuel hayatını kaybetti.Ailesi talihsiz çocuklarının yaşadığı rahatsızlıkla ilgili araştırmalar yapılması için çocuklarının cesedini söz konusu hastaneye bağışlamayı düşünüyor.