Yüzündeki yaralar hayatı zindan etti: Artık sokağa çıkmak istemiyor

YARALARI KANSERE NEDEN OLDU





'ÇOK GEÇ KALMIŞTIM'

'İNSANLAR ÇOK DUYARSIZ'

'SESİMİ DUYSUNLAR İSTİYORUM'

Mehmet Nuri Turan

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dünyaya gelen Sibel Oflas’ın vücudunun bazı bölgelerinde 8 yaşındayken siğiller çıkmaya başladı.İlerleyen süre içerisinde de çıkan siğilleri olağan gören Oflas’ın, 30 yaşına geldiğinde başında yaralar çıkmaya başladı. Sağlık güvencesi olmadığı için hastaneye de gidemeyen Oflaz, birkaç yıl sonrası ise yaraların vücuduna yayılmasıyla soluğu hastanede aldı.Burada muayene olan Oflaz’a testlerin ardından ’epidermodisplazya verrüsiformis’ adı verilen deri hastalığına yakalandığı bildirildi. Nadir görülen hastalık sonrası Oflas’ın yaraları ise güneş ışığının etkisiyle de kansere dönüştü. Yüzü neredeyse tamamen yarayla kaplanan talihsiz kadının kulağının ve yanağının bir bölümü operasyonla alındı.Kendisindeki hastalığı yıllarca bilmeden yaşadığını anlatan Oflas, "Son 3.5 yıldır kanserin hızı arttı. 3.5 yıldan beri yüzümde kanser başladı. 30 yaşıma geldiğimde Akdeniz Üniversitesi'ne gelmeye başladım. Burada hastalığımın ne olduğunu, güneşin bana zarar verdiğini o zaman anladım. Fakat çok geç kalmıştım ve Antalya’da yaşadığım için çok güneşe maruz kalmıştım" dedi.Sibel Oflas, hastaneye gitmesi gerekmiyorsa dışarı çıkmadığını belirterek, "Son 3, 5 yıldan beri çok fazla rahatsız ediliyorum insanlar tarafından. Otobüse biniyorum, en arkada oturan şahıs merak ettiği için geliyor, ‘ne oldu yüzünüze, kezzap mı attılar, yandınız mı’ diye soruyorlar. Yolda yürürken üşenmeden karşıdan gelip soruyorlar. Ben göz teması kurmuyorum, insanların yüzüne bakamıyorum ama yine de geliyorlar. Bizim insanlarımız gerçekten çok duyarsız bu konuda. Sadece kendi bencil duygularını tatmin ediyorlar” diye konuştu.Uzman kişiler tarafından ameliyat edilmek istediğini belirten Oflas, “Dünyada tedavisinin olmadığı söyleniyor. Sadece ilaç tedavisi var ve yan etkileri çok ağır. Ben ölümcül sonuçlara varmayan deneylere katılabilirim. Eğer böyle deneyler varsa bunlara katılabilirim. Okuyoruz bazen gazetelerde, kanseri şöyle yendi, şu yöntemle kanserini yenmeye başardı gibi, bu tip gibi deneyler olabiliyorsa ben de katılmak istiyorum. Bu hastalığı araştırmak isteyen yurt içi, yurt dışı kim varsa benim sesimi duysun istiyorum” ifadelerini kullandı.İHA