Zabıta yakaladığı dilenciyi vatandaşa dövdürdü!

​Karaman’da zabıtaya “Parkta bir kişi dileniyor. etrafı rahatsız ediyor” ihbarı yapıldı. Zabıta ekibi gelince dilenci kaçmaya başladı

11 Mayıs 2018, Cuma 06:10
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YARDIMA GELEN OLMLADI


Zabıtalardan biri dilenciyi yakaladı. Diğer zabıta ise önce etraftan yardım istedi. Kimse gelmeyince de “Vatandaş gelin vurun. Adam artistlik yapıyor” diye seslendi.


DÖVMEYE HERKES KOŞTU


Çevreden birkaç vatandaş gelip üzerine çullandıkları dilenciyi lince kalkıştı. Linç çağrısı yapan zabıta, kendisine karşı çıkan meslektaşına “Bırak, işi vatandaşa bırakalım” diye de çıkıştı. Ancak diğer zabıta, dilenciyi kurtarıp ekip aracına bindirmeyi başardı.

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