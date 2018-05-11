Zabıta yakaladığı dilenciyi vatandaşa dövdürdü!
Karaman’da zabıtaya “Parkta bir kişi dileniyor. etrafı rahatsız ediyor” ihbarı yapıldı. Zabıta ekibi gelince dilenci kaçmaya başladı
YARDIMA GELEN OLMLADI
Zabıtalardan biri dilenciyi yakaladı. Diğer zabıta ise önce etraftan yardım istedi. Kimse gelmeyince de “Vatandaş gelin vurun. Adam artistlik yapıyor” diye seslendi.
DÖVMEYE HERKES KOŞTU
Çevreden birkaç vatandaş gelip üzerine çullandıkları dilenciyi lince kalkıştı. Linç çağrısı yapan zabıta, kendisine karşı çıkan meslektaşına “Bırak, işi vatandaşa bırakalım” diye de çıkıştı. Ancak diğer zabıta, dilenciyi kurtarıp ekip aracına bindirmeyi başardı.