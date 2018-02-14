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Zafer Diper, Pelin'in babası Ekrem karakteriyle Ufak Tefek Cinayetler kadrosunda

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in 17. yeni bölümünde usta tiyatrocu Zafer Diper, diziye Pelin'in babası Ekrem karakteriyle katılıyor ve Oya ile Serhan'ın ilişkisene destek veriyor. 

Zafer Diper, Pelin'in babası Ekrem karakteriyle Ufak Tefek Cinayetler kadrosunda
Ufak Tefek Cinayetler 17. bölümden ilk görüntüler ortaya çıktı. Oya ve Serhan'ın aşk yaşadığını fark eden Pelin bombayı patlatıyor.

Pelin iş adamı babası Ekrem Bey'i Serhan ile biraraya getiriyor. Pelin'i babasını ise usta tiyatrocu Zafer Diper canlandırıyor.

17. yeni bölüm tanıtımıyla Zafer Diper'in Ufak Tefek Cinayetler'in kadrosuna katıldığı ortaya çıkıyor.



Tanıtımla birlike 17. bölümden şu ipuçları geliyor:

Oya'nın da olduğu masada Pelin bir anda Merve ve Serhan'ın boşanmak üzere olduğunu söylüyor.Şaşkın bakışlar arasında Pelin ikinci bombayı da patlıyor ve Oya ile Serhan'ın birlikte olduğunu açıklıyor. Ekrem Bey ise Serhan ile çocukluğunda beri tanıdığı Oya'ya destek veriyor: İkiniz çok güçlü bir çift olursunuz.



Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Bade İşçil, Mert Fırat, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar ve Ferit Aktuğ'un yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler, dört kadın ve dört adam arasındaki karanlık sırları anlatıyor.

 


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