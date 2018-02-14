Zafer Diper, Pelin'in babası Ekrem karakteriyle Ufak Tefek Cinayetler kadrosunda

Tanıtımla birlike 17. bölümden şu ipuçları geliyor:

Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm)

Çiğdem Saltık

den ilk görüntüler ortaya çıktı.ve'ın aşk yaşadığını fark edenbombayı patlatıyor.iş adamı babası'iile biraraya getiriyor.'i babasını isecanlandırıyor.17. yeni bölüm tanıtımıyla'in'in kadrosuna katıldığı ortaya çıkıyor.Oya'nın da olduğu masada Pelin bir anda Merve ve Serhan'ın boşanmak üzere olduğunu söylüyor.Şaşkın bakışlar arasında Pelin ikinci bombayı da patlıyor ve Oya ile Serhan'ın birlikte olduğunu açıklıyor. Ekrem Bey ise Serhan ile çocukluğunda beri tanıdığı Oya'ya destek veriyor: İkiniz çok güçlü bir çift olursunuz.