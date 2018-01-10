Zamanı durduran gençlik maskesi

Elif Bayram

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük doğrudan satış şirketlerinden LR Health & Beauty, yeni ürünü Serox Instant Result Mask ile zamanı geriye sarıyor. Cildinizi pürüzsüzleştirip sıkılaştırırken aynı zamanda cilt yapınızı düzenleyen maske, anında görülen etkisiyle şok etkisi yaratıyor!3 fazlı teknoloji ile bir araya gelen Serox Instant Result Mask kan dolaşımını harekete geçirerek cildinizin daha taze ve genç bir görünüm kazanmasını sağlıyor. 20 dakikalık uygulama süresi içinde Hyalüronik asit, Q10 ve değerli bitki özleri cildi derinlemesine besleyerek cildin 12 saate kadar pürüzsüz ve düzgün görünmesine yardımcı oluyor.Siz de LR Zeitgard Serox Instant Result Mask ile zamanı durduran güzellik için şaşırtıcı etkiyi yaşamaya hazır olun!Ceviz büyüklüğündeki miktarı göz çevresinden kaçınarak önceden temizlenmiş cildinize eşit şekilde uygulayın. Etkisini gösterdikten yaklaşık 20 dakika sonra tamamen kuruyacak olan maskeyi ılık su ile durulayarak temizleyin. En iyi sonuçları elde edebilmeniz için maskeyi haftada iki kere uygulayın.