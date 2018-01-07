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Zambiya’daki kolera salgını: 63 ölü

Zambiya’da ortaya çıkan kolera salgınında ölü sayısı 63’e yükseldi

Zambiya’daki kolera salgını: 63 ölü
Yetkililer, geçen ekim ayında patlak veren salgında 52’si başkent Lusaka’da olmak üzere ülke genelinde 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 300 kişinin hastalığa yakalandığını bildirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ


Zambiya Sağlık Bakanı Chitalu Chilufya da gazetecilere yaptığı açıklamada, salgını kontrol altına almak amacıyla Lusaka’da gece sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamaların getirildiğini duyurdu.

GİZLİ SATIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK


Chilufya, yasaklı gıdaların açıkta gizlice satılması nedeniyle salgının yayılmayı sürdürdüğünü, 19.00-08.00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar ile gizli satışların önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.


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