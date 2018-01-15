Zamlı ödemeler SSK’lılarla başlıyor

BAĞ-KUR'UN ZAMLI ÖDEMELERİ 25 OCAK'TA

Adem Özdoğan

Maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında aldıklarından, zamlı ödemeleri ilk alan SSK emeklileri olacak. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, 7 olanlar da ayın 18'inde zamlı maaşlarını ceplerine koyacak.Bağ-Kur emeklilerinin ise zamlı maaş ödemeleri ise SGK mevzuatı kapsamında ayın 25'inde başlayacak. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlara zamlı maaş ödemeleri 25 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur'lular, tahsis numarasının son rakamına göre ayın 29'una (28 Ocak pazar gününe denk geldiği için) kadar zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Memur emeklilerinin ise maaş alma günleri her ayın 1'i ile 5'i arasında. Bu ay memur emeklileri maaşlarını zamsız olarak aldı. Zam farkları önümüzdeki günlerde yatırılacak.