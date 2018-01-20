Zara'nın Türkiye'den çıkacağı iddia edilmişti! Yeni planları belli oldu



MAĞAZA SAYISI DÜŞECEK, MAĞAZALAR BÜYÜYECEK

Adem Özdoğan

Türkiye'den çıkacağı iddia edilen küresel giyim devi Zara, konsept değiştirerek faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor.Business HT'ye bilgi veren kaynaklar, Zara'nın kimi mağazalarını kapatarak daha büyük alanlı mağazalarla tüketiciye ulaşmaya devam edeceğini belirtti. Böylelikle Zara daha az fakat daha büyük mağazalarla Türkiye'de varlığını sürdürecek.Kaynakların verdiği bilgiye göre Zara bu yeni stratejisi kapsamında İstanbul'un önemli alışveriş merkezlerinden biri olan İstinye Park'ta Sato adlı bir şirket ile birlikte spor salonu Hill Side'ın bulunduğu yeri kiraladı.Zara Türkiye, konuyla ilgili Business HT'nin sorularını yanıtlamadı. Zara'nın Türkiye'deki tüm mağazalarını kapatacağı ve sadece online kanaldan satış yapacağı iddia edilmişti. Zara'nın sahibi olduğu Inditex grubunun 94 ülkede 7 binden fazla mağazası bulunuyor.