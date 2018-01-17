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Zara, Türkiye pazarından çıkıyor mu?

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İspanyol Inditex'in Türkiye'deki Zara mağazalarını kapatma kararı aldığını öne sürdü. "Bana bu bilgiyi veren, Türkiye’nin en önemli tekstil üreticilerinden biri" diyen Altaylı, giyim firmasının sadece online satış yapacağını aktardı.

Zara, Türkiye pazarından çıkıyor mu?
Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki "Densizlik işe yaradı" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle: Ürünleri pek kaliteli olmasa da, bırakın yılları bir sezon boyu giyilecek türde olmasa da Zara, dünya modasında önemli bir oyuncu.

Hızla değişen moda akımlarına, erişilebilir moda kavramıyla herkesi ortak edebilen bir tekstil, daha doğrusu bir “lojistik” firması.
Dünya çapında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde toplam 6 bini aşkın mağazası var.
 

"SADECE ONLİNE SATIŞ YAPILACAK"


Ve bu dünya devi Zara, Türkiye’den çıkma kararı almış. Tüm mağazalarını kapatacak ve Türkiye’de sadece online satış yapacakmış.
Daha önce de böyle dedikodular çıkmış, ancak Zara Türkiye’den çıkmamıştı.

Ancak bu kez bana bu bilgiyi veren, Türkiye’nin en önemli tekstil üreticilerinden biri.

Her ne kadar bu kararın gerekçesi “yüksek kiralar nedeniyle aşırı maliyetler” olarak gösterilse de ben pek de öyle düşünmüyorum.


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