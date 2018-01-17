Zara, Türkiye pazarından çıkıyor mu?

"SADECE ONLİNE SATIŞ YAPILACAK"

Erdinç Şahin

'nın'tekibaşlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle: Ürünleri pek kaliteli olmasa da, bırakın yılları bir sezon boyu giyilecek türde olmasa da, dünya modasında önemli bir oyuncu.Hızla değişen moda akımlarına, erişilebilir moda kavramıyla herkesi ortak edebilen bir tekstil, daha doğrusu bir “lojistik” firması.Dünya çapında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde toplam 6 bini aşkın mağazası var.Ve bu dünya devi, Türkiye’den çıkma kararı almış. Tüm mağazalarını kapatacak ve’de sadece online satış yapacakmış.Daha önce de böyle dedikodular çıkmış, ancak Zara Türkiye’den çıkmamıştı.Ancak bu kez bana bu bilgiyi veren, Türkiye’nin en önemli tekstil üreticilerinden biri.Her ne kadar bu kararın gerekçesiolarak gösterilse de ben pek de öyle düşünmüyorum.