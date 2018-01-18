Zara, Türkiye pazarından çıkıyor mu? (Zara kapanıyor mu?)

"SADECE ONLİNE SATIŞ YAPILACAK"

"YORUM YOK"

ALT MARKALAR

93 ÜLKEDE MAĞAZA VAR

Erdinç Şahin

Türkiye'de en çok tercih edilen kıyafet markalarından biri olan Zara'nın Türkiye'den çekileceği iddiası ekonomi dünyasında olduğu kadar halk arasında da merak edilir oldu. Çünkü eğer bir çekilme olursa sadece Zara değil, Zara'nın alt şirketleri olan Bershka, Oysho, Pull and Bear ve Massimo Dutti'nin de Türkiye'den çekileceği ve sadece online satışa geçeceği konuşuluyor. Peki, Zara Türkiye'den çekiliyor mu? İşte detaylar...'nın'tekibaşlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle: Ürünleri pek kaliteli olmasa da, bırakın yılları bir sezon boyu giyilecek türde olmasa da, dünya modasında önemli bir oyuncu.Hızla değişen moda akımlarına, erişilebilir moda kavramıyla herkesi ortak edebilen bir tekstil, daha doğrusu bir “lojistik” firması.Dünya çapında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde toplam 6 bini aşkın mağazası var.Ve bu dünya devi, Türkiye’den çıkma kararı almış. Tüm mağazalarını kapatacak ve’de sadece online satış yapacakmış.Daha önce de böyle dedikodular çıkmış, ancak Zara Türkiye’den çıkmamıştı.Ancak bu kez bana bu bilgiyi veren, Türkiye’nin en önemli tekstil üreticilerinden biri.Her ne kadar bu kararın gerekçesiolarak gösterilse de ben pek de öyle düşünmüyorum.1998’den beri Türkiye’de Inditex Grup bünyesinde faaliyet gösteren Zara’nın “Türkiye’den çıkıp, çıkmayacağını” üst düzey yöneticilerine Hürriyet sordu. Ancak Inditex Grup yöneticileri soruları cevapsız bırakarak, “Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyoruz” dedi. Markaya yakın kaynaklar ise Zara’nın son dönemlerde açılan alışveriş merkezlerine yatırım yapmaya devam ettiği bilgisini verdi. Zara’nın Türkiye’de 35’ten fazla mağazası olduğu biliniyor.Zara son yıllarda online alışveriş alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. marka iki yıl önce başlattığı çalışmayla dünyanın birçok ülkesinde online alışverişi arttırmayı hedefliyordu.iddiaları grubun bünyesindeki alt markaları da gündeme getirdi. Türkiye’de birçok noktada mağazası bulunangibi markaların geleceği de merak konusu oldu.Zara’nın 2016 yılı cirosu 15.4 milyar Euro oldu. Dünyadakimağazası sayısı 2 bin 213 ve dünyada 93 ülkede Zara mağazaları var. 2016 yılında 51 mağaza açan Zara’nın yeni girdiği pazarlar arasındabulunuyor.