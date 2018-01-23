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Zayıflatan eşek zeytini kapış kapış gidiyor

Bursa’nın İznik ilçesinde yetişen 'eşek zeytini'ne zayıflamak isteyenler büyük rağbet gösteriyor. Sofralık zeytinin iki katı büyüklüğündeki zeytinin kilosu 20 liradan alıcı buluyor

23 Ocak 2018, Salı 16:23
Zayıflatan eşek zeytini kapış kapış gidiyor
İriliği ile bilinen ve eşek zeytini olarak bilinen kalamata İznik’in Dereköy, Hisardere ve Elbeyli ovasında sayılı çiftçiler tarafından yetiştiriliyor. 200-250 yıllık zeytin ağaçlarında yetişen kalamata, tüketici tezgahında 20 liradan alıcı buluyor.

Halk arasında eşek zeytini olarak anılan bu zeytin türünü diyet yapanlar tercih ediyor. Az tuzlu ve sirke suyu ile tatlandırılan ve ekşimsi tada sahip kalamata zeytininin kilogram başına düşen 85 tanesi, sofralık siyah zeytininin 200 tanesine denk geliyor. Ayrıca pahalı bir zeytin çeşidi olan kalamata, Almanya ve İngiltere’ye de ihraç edilmeye başlandı.

TALEP ÇOK, FİYATLAR YÜKSEK

İznikli zeytin tüccarı Muhsin Kaya,  "Müstahsilden 9 ila 10 liradan aldığımız zeytin işlenip tüketicinin sofrasına 20 liraya ulaşıyor. Bu yıl kalamata zeytini dalında fazla yok, bu yüzden fazla prim yaptı. Şu an tüccar arayıp da bulmakta zorlanıyor. Talep çok, bu yüzden fiyatlar yükseldi" dedi.
 


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