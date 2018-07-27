Mahmoud Sarhan isimli bir öğrenci tarafından çekilerek Facebook'ta paylaşılan fotoğraf sonrası başlayan tartışmada park yetkilileri olayı yalanladı.

Ancak uzmanlar fotoğraftaki canlının zebra türüne olan benzerliği konusunda şüphelerini dile getiriyor.

Küçük kulaklarının yanında, fotoğraftaki hayvanın yüzündeki "makyaj akıntısına benzer" lekeler de dikkat çekiyor.

Ülke medyasına konuşan bir veteriner de zebranın çizgilerinin daha paralel olduğunu, burnunun ise siyah olduğunun altını çiziyor.

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafla ilgili konuşan Mahmoud Sarhan isimli öğrenci, kafeste gördüğü iki hayvanın da boyandığını düşündüğünü söyledi.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Hayvanat bahçesinin yöneticisi Mohamed Sultan ise yerel bir radyoya yaptığı açıklamada hayvanların "sahte" olmadığı konusunda ısrar etti.

Bu bir hayvanat bahçesinin, hayvan boyama ile suçlandığı ilk olay değil.

2009 yılında İsrail ablukası altındaki Gazze'de bir hayvanat bahçesinin iki eşeği zebraya benzetmek için boyadığı ortaya çıkmıştı.

2013 yılında da Çin'de bir hayvanat bahçesi, mastif tiği bir köpeği Afrika aslanı olarak ziyaretçilere tanıtmaya çalışmıştı.

BBC Türkçe