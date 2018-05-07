Zehir tacirlerine JÖH'ten nefes kesen operasyon: 59 gözaltı

Büşra Kamış

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan şüphelilerin evlerine sabah saatlerinde şafak baskını yaptı. Baskında 200 kişilik JÖH ekibi, narkotik köpeği ve dron kullanıldı.Bursa'nın Yıldırım, Gemlik, Orhangazi ve İznik ilçeleri başta olmak üzere Yalova il merkezinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, evlerin içini didik didik aradı. Uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan 59 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.