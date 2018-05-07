Zehir tacirlerine JÖH'ten nefes kesen operasyon: 59 gözaltı

Bursa ve Yalova'da 25 adrese jandarma özel harekat (JÖH) ekipleri tarafından şafak baskını yapıldı. 59 kişinin gözaltına alındığını baskın drone ile saniye saniye görüntülendi. 

Zehir tacirlerine JÖH'ten nefes kesen operasyon: 59 gözaltı
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan şüphelilerin evlerine sabah saatlerinde şafak baskını yaptı. Baskında 200 kişilik JÖH ekibi, narkotik köpeği ve dron kullanıldı.

Bursa'nın Yıldırım, Gemlik, Orhangazi ve İznik ilçeleri başta olmak üzere Yalova il merkezinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, evlerin içini didik didik aradı. Uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan 59 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 


İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Otobüse yetişmek isterken canından oluyordu

Otobüse yetişmek isterken canından oluyordu
Çarpan kaçtı, gören kurtarmak için çırpındı

Çarpan kaçtı, gören kurtarmak için çırpındı
Gelin ve Damat kendi düğünlerindeyken evleri soyuldu

Gelin ve Damat kendi düğünlerindeyken evleri soyuldu
Karpuz hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Karpuz hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Diyarbakır'da feci kaza!

Diyarbakır'da feci kaza!
Tuvalet için ayrıldı, dağda kayboldu

Tuvalet için ayrıldı, dağda kayboldu
Liseli arif, nişanda maganda kurşunuyla öldü

Liseli arif, nişanda maganda kurşunuyla öldü
Önce kız arkadaşını sora kendini bıçakladı

Önce kız arkadaşını sora kendini bıçakladı
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına 15 yıl hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına 15 yıl hapis cezası
İntihar için çıktığı falezlerde dengesini kaybedip düştü

İntihar için çıktığı falezlerde dengesini kaybedip düştü
İntihar için çıktığı falezlerden düşüp yaralandı

İntihar için çıktığı falezlerden düşüp yaralandı